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Лысенко: Боевики перед приездом ОБСЕ спрятали свои танки в лесополосе
16.10.2017 16:24

Лысенко: Боевики перед приездом ОБСЕ спрятали свои танки в лесополосе

Боевики в очередной раз скрыли от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наличие военной техники вне зоны отвода вооружения. Об этом во время брифинга рассказал представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В ожидании прибытия группы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы миссии Александром Хугом в район населенного пункта Пикузы командование так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске приказало замаскировать танки и боевые машины пехоты в лесополосах", - заявил Лысенко.

По его словам, боевики также установили дополнительные посты на полевых дорогах и не пропускали автомобили патрулей СММ. При этом они заявляли, что данный шаг предприняли для "обеспечения безопасности наблюдателей".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, боевик так называемой Луганской народной республики застрелил беременную женщину в оккупированном городе Брянка Луганской области. 

Теги материала: АТО, Андрей Лысенко, боевики, военная техника, отвод вооружения
Новости СМИ2
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