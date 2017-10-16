Российский художник поджег банк Франции

MIGnews.com.ua

Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший политубежище во Франции, поджег здание Банка Франции. Известно, что фотографию Павленского на фоне горящего банка обнародовал в Twitter фотограф Капуцин Анри.

Сообщается, что Павленский и неизвестная женщина подожгли офис Банка Франции, призвав к "Великой Французской революции". Они заявили, что банкиры заняли место монархов.

По словам Анри, после акции Павленский был задержан полицией.

Напомним, Павленский покинул Россию вместе с Оксаной Шалыгиной и двумя дочерями в середине января. Сначала они приехали в Украину, а оттуда - во Францию, из опасений, что против них могут возбудить уголовное дело по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера".