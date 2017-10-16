Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Российский художник поджег банк Франции
16.10.2017 15:46

Российский художник поджег банк Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший политубежище во Франции, поджег здание Банка Франции. Известно, что фотографию Павленского на фоне горящего банка обнародовал в Twitter фотограф Капуцин Анри.

Сообщается, что Павленский и неизвестная женщина подожгли офис Банка Франции, призвав к "Великой Французской революции". Они заявили, что банкиры заняли место монархов.

По словам Анри, после акции Павленский был задержан полицией.

Напомним, Павленский покинул Россию вместе с Оксаной Шалыгиной и двумя дочерями в середине января. Сначала они приехали в Украину, а оттуда - во Францию, из опасений, что против них могут возбудить уголовное дело по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера". 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в России следствие предъявило официальное обвинение по делу о вандализме художнику Петру Павленскому, который поджег двери здания Федеральной службы безопасности в Москве.

Теги материала: Франция, банк, поджег, художник
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО
Важное
В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Во Франции разбился самолет, есть жертвы
Важное
Во Франции разбился самолет, есть жертвы
Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы
Важное
Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы
Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны
Важное
Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны
В столице на Троещине мужчина обстрелял прохожих и поджег балкон
Важное
В столице на Троещине мужчина обстрелял прохожих и поджег балкон  Фоторепортаж
В США мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка
Важное
В США мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017
Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика