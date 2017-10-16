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В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси
16.10.2017 14:58

В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси  Фоторепортаж

В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси во время движения. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице Главного управления Национальной полиции Киева в Facebook.
По полученным данным, инцидент произошел в Деснянском районе.

"Во время патрулирования полицейские заметили, как мужчина выбросил гранату из автомобиля Lanos. В связи с этим автомобиль оперативно остановили и нарушителя задержали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые оформляли необходимые документы.

Задержанным оказался 27-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что заметил автомобиль с полицейскими и решил избежать ответственности за незаконное хранение боеприпасов, поэтому и выбросил гранату.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы. Гранату с запалом отправили на экспертизу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 11 октября, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину с гранатой.

Теги материала: Киев, граната, Национальная полиция, уголовное производство
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