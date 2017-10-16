В полиции озвучили основную версию покушения на замглавы Одесского облсовета

Покушение на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского связано с его бизнес-интересами. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что количество изъятого оружия было достаточно большим. Также сообщается, что в настоящее время следствие пытается установить происхождение этого оружия.
"Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - написал Аброськин.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель председателя Одесского областного совета, бывший народный депутат от партии "Батькивщина" Олег Радковский пострадал в результате стрельбы в Одессе. Чиновник получил три огнестрельных ранения - в ногу, руку и поясницу. По факту стрельбы было открыто уголовное производство.