Госдеп США прокомментировал теракт в Сомали

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки осудили двойной теракт, произошедший в столице Сомали городе Могадишо. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает пресс-служба ведомства.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают теракты, которые 14 октября убили и ранили сотни людей в Могадишо", - сказала она.

Представители Госдепа выразили соболезнования всем гражданам Сомали, "особенно тем, кто потерял друзей и семью в результате нападений".

"Перед лицом этого бессмысленного и трусливого акта Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать правительство Сомали, его народ и наших международных союзников в борьбе с терроризмом и поддерживать их усилия по достижению мира, безопасности и процветания", - отметила Нойерт.

Также число погибших уже превысило 300 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу службы скорой помощи Могадишо Абдикадир Абдирахмана.

"Мы подтверждаем, что более 300 человек погибли в результате взрыва. Количество жертв может быть высше, потому что некоторые люди до сих пор разыскиваются", - указал он.