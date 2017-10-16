В Луганской области боевик застрелил беременную женщину

Боевик "ЛНР" застрелил беременную женщину в оккупированном городе Брянка Луганской области. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.
"В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК застрелил женщину, которая была на четвертом месяце беременности", - сказал он.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Донбасса представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия убили местного жителя. В разведке подчеркнули, что командование мотострелкового полка делает все возможное для давления на недовольных местных жителей, чтобы не допустить распространения информации об убийствах и мародерствах.