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В Луганской области боевик застрелил беременную женщину
16.10.2017 13:46

В Луганской области боевик застрелил беременную женщину

Боевик "ЛНР" застрелил беременную женщину в оккупированном городе Брянка Луганской области. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

"В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК застрелил женщину, которая была на четвертом месяце беременности", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Донбасса представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия убили местного жителя. В разведке подчеркнули, что командование мотострелкового полка делает все возможное для давления на недовольных местных жителей, чтобы не допустить распространения информации об убийствах и мародерствах.

Теги материала: Луганская область, ЛНР, боевик, женщина, убийство
Новости СМИ2
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