Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Харьковской области нашли тело одного из основателей "Азова"
16.10.2017 13:18

В Харьковской области нашли тело одного из основателей "Азова"

В Харьковской области при неизвестных обстоятельствах погиб один из основателей полка "Азов" Виталий Княжеский. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Говорят, самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!" - написал парламентарий.

Мосийчук подчеркнул, что был лично знаком с Княжевским, который являлся активистом организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал активное участие в борьбе в событиях в Харькове, был одним из старшин первого состава батальона "Азов".

Стоит отметить, что в правоохранительных органах Харькова подтвердили факт гибели Княжевского. Полицейские считают, что он покончил с собой.

По предварительным данным, тело нашли еще 13 октября в лесу недалеко от заправки.

"С места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Также эту информацию подтвердила и пресс-служба "Азова".

"Трагически ушел из жизни Виталий Княжеский, который в "Азове" был с первого дня, и постоянно рвался в бойю. Ни единой операции батальона не прошло без его участия", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции вследствие неаккуратного обращения с вооружением умер солдат 28-й отдельной гвардейской мехбригады Владислав Сивашов, которому было 18 лет.

Теги материала: Харьков, Азов, самоубийство, уголовное производство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [73] всего оценили 10
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси
Важное
В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси  Фоторепортаж
Вандалы облили краской памятник воинам УПА в Харькове
Важное
Вандалы облили краской памятник воинам УПА в Харькове  Фоторепортаж
В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО
Важное
В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Бразилии мужчина облил детей спиртом и поджег детский сад: есть жертвы
Важное
В Бразилии мужчина облил детей спиртом и поджег детский сад: есть жертвы
Стали известны подробности ДТП с автобусом Нацгвардии
Важное
Стали известны подробности ДТП с автобусом Нацгвардии
В Харькове парень покончил жизнь самоубийством
Важное
В Харькове парень покончил жизнь самоубийством

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017
Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика