В Харьковской области нашли тело одного из основателей "Азова"

MIGnews.com.ua

В Харьковской области при неизвестных обстоятельствах погиб один из основателей полка "Азов" Виталий Княжеский. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Говорят, самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!" - написал парламентарий.

Мосийчук подчеркнул, что был лично знаком с Княжевским, который являлся активистом организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал активное участие в борьбе в событиях в Харькове, был одним из старшин первого состава батальона "Азов".

Стоит отметить, что в правоохранительных органах Харькова подтвердили факт гибели Княжевского. Полицейские считают, что он покончил с собой.

По предварительным данным, тело нашли еще 13 октября в лесу недалеко от заправки.

"С места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Также эту информацию подтвердила и пресс-служба "Азова".

"Трагически ушел из жизни Виталий Княжеский, который в "Азове" был с первого дня, и постоянно рвался в бойю. Ни единой операции батальона не прошло без его участия", - говорится в сообщении.