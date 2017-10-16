Херсонские правоохранители изъяли в Каховке наркотиков на 130 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Каховки семь килограмм конопли. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"Полицейским стало известно, что в своем доме подозреваемый устроил чердак для сушки кустов конопли. Во время проведения санкционированного обыска на чердаке полицейские обнаружили кусты высушенной конопли, которые были равномерно подвешены сверху донизу. Всего изъяли семь килограммов конопли. Также в доме подозреваемого полицейские нашли самодельное устройство для курения "каннабиса", так называемый "бульбулятор", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он вырастил у себя на участке несколько кустов конопли и хранил для собственного употребления.

Стоит отметить, что стоимость изъятых наркотиков составляет 130 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).