Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Херсонские правоохранители изъяли в Каховке наркотиков на 130 тысяч гривен
16.10.2017 12:53

Херсонские правоохранители изъяли в Каховке наркотиков на 130 тысяч гривен  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Каховки семь килограмм конопли. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"Полицейским стало известно, что в своем доме подозреваемый устроил чердак для сушки кустов конопли. Во время проведения санкционированного обыска на чердаке полицейские обнаружили кусты высушенной конопли, которые были равномерно подвешены сверху донизу. Всего изъяли семь килограммов конопли. Также в доме подозреваемого полицейские нашли самодельное устройство для курения "каннабиса", так называемый "бульбулятор", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он вырастил у себя на участке несколько кустов конопли и хранил для собственного употребления.

Стоит отметить, что стоимость изъятых наркотиков составляет 130 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Теги материала: Национальная полиция, наркотики, конопля
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси
Важное
В Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси  Фоторепортаж
В Мелитополе у пенсионера изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен
Важное
В Мелитополе у пенсионера изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен  Фоторепортаж
В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль
Важное
В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль  Видеорепортаж
В Киеве задержали мужчину с гранатой
Важное
В Киеве задержали мужчину с гранатой
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
Важное
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове
Важное
В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017
Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика