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В Индии обрушился жилой дом, есть жертвы
16.10.2017 12:37

В Индии обрушился жилой дом, есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Жилое здание обвалилось в городе Бангалор в Индии в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает Reuters.

В результате происшествия погибли как минимум шесть человек.

Представители местных властей заявили, что до обвала в трехэтажном доме мог произойти взрыв газового баллона.

В настоящее время спасатели проводят операцию по извлечению людей из-под завалов. Им уже удалось спасти пять человек, среди которых есть трехлетняя девочка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ураган "Ирма" уничтожил 25% зданий, которые находились на архипелаге Флорида-Кис в южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что в понедельник, 28 августа, в центре Киева, на улице Малой Житомирской, обвалился балкон усадьбы художника Александра Мурашко.

Теги материала: Индия, жилой дом, обрушение, смерть, спасатели, фото, видео
Новости СМИ2
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