В Индии обрушился жилой дом, есть жертвы

Жилое здание обвалилось в городе Бангалор в Индии в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает Reuters .

В результате происшествия погибли как минимум шесть человек.

Представители местных властей заявили, что до обвала в трехэтажном доме мог произойти взрыв газового баллона.

В настоящее время спасатели проводят операцию по извлечению людей из-под завалов. Им уже удалось спасти пять человек, среди которых есть трехлетняя девочка.

A G+1 building collapsed allegedly due 2 cylinder blast in Bengaluru's Ejipura. 4 dead 2 including an 8-moth still trapped #NDRF on its toes pic.twitter.com/tBkW1Y5Vll