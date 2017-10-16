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Тройное ДТП в Киеве: автомобиль сбил водителя, пытавшегося помочь пострадавшим
16.10.2017 12:16

Тройное ДТП в Киеве: автомобиль сбил водителя, пытавшегося помочь пострадавшим

Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла возле станции метро Осокорки в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент случился в воскресенье, 15 октября, приблизительно в 23:00 на проспекте Николая Бажана, когда фура и Mazda не поделили дорогу. Легковой автомобиль отбросило в отбойник и развернуло в противоположную сторону.

"Я перестроился в соседний правый ряд. Смотрел в зеркало, слева никого не было. Я его не заметил. Я физически в зеркала не мог его увидеть, он был для меня в мертвой зоне. Я почувствовал удар и остановился. Увидел, что впереди меня машину начинает нести. Мы остановились, вышли с фонариками и начали махать", - сказал водитель фуры.

Также подробностями аварии поделился и водитель Mazda.

"Фура меня догнала, и меня развернуло на встречку. Я начал моргать фарами, выставил значки все, стал перед машиной метров 30 и начал махать фонариками, чтобы никто не въехал. Вторая фура ехала на большой скорости. Водитель не успел затормозить и въехал мне в лоб. Потому что моя машина была повернута", - сообщил он.

Позже около места аварии остановился автомобиль BMW, водитель вышел, чтобы помочь. Тогда его сбил Жигули, который врезался в Mazda.

"Я в шоке просто. Мы стояли оба махали фонариками. Он спросил как у меня дела и тут его просто снесло. Его отбросило на несколько метров", - добавил водитель Mazda.

Отмечается, что пострадавшего увезла скорая. Свидетели рассказали, что у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова.

На месте происшествия работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Запорожье.

Теги материала: ДТП, Киев, автомобиль, грузовик, фото
Новости СМИ2
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