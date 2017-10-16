В Запорожье машина скорой помощи попала в ДТП: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Запорожье, сообщает местное издание 061.ua .

По данным местных правоохранителей, авария произошла в ночь на понедельник, 16 октября. В результате ДТП пострадали четыре человека.

"Инцидент произошел на улице Старого Днепра около 00:30. Столкнулись ВАЗ-2106 и машина скорой медицинской помощи Peugeot. В результате ДТП пострадали доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель ВАЗ. Все они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.