В Запорожье машина скорой помощи попала в ДТП: есть пострадавшие

Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Запорожье, сообщает местное издание 061.ua.
По данным местных правоохранителей, авария произошла в ночь на понедельник, 16 октября. В результате ДТП пострадали четыре человека.
"Инцидент произошел на улице Старого Днепра около 00:30. Столкнулись ВАЗ-2106 и машина скорой медицинской помощи Peugeot. В результате ДТП пострадали доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель ВАЗ. Все они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, произошло на проспекте Победы в Киеве.