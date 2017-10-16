Совбез ООН отреагировал на двойной теракт в Сомали

Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудил теракт, произошедший в сомалийской столице Могадишо в субботу, 14 октября. Об этом сообщается в заявлении Совбеза ООН.
"Члены Совета безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо", - говорится в сообщении.
Помимо этого, представители Совета безопасности заявили, что исполнители и организаторы теракта должны быть привлечены к ответственности. Также они указали, что терроризм является одной из самых серьезных угроз международной безопасности.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество людей, которые погибли в результате взрыва, произошедшего в столице Сомали городе Могадишо, увеличилось до 276 человек. Кроме того, 300 человек пострадали из-за атаки.