Совбез ООН отреагировал на двойной теракт в Сомали

MIGnews.com.ua

Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудил теракт, произошедший в сомалийской столице Могадишо в субботу, 14 октября. Об этом сообщается в заявлении Совбеза ООН.

"Члены Совета безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо", - говорится в сообщении.

Помимо этого, представители Совета безопасности заявили, что исполнители и организаторы теракта должны быть привлечены к ответственности. Также они указали, что терроризм является одной из самых серьезных угроз международной безопасности.