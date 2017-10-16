В порту под Одессой грузовое судно врезалось в причал

Грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал в морском торговом порту "Южный" в Одесской области. Об этом сообщает Думская.
В порту подтвердили, что авария произошла в районе 7-го причала, однако ее последствия несущественные. На корпусе судна, длина которого составляет 300 метров, отчетливо видны следы столкновения.
Кроме того, сообщается, что инцидент не связан с разгрузкой второй партии угля из Соединенных Штатов Америки.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 23 сентября, в Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно. Капитан и штурман судна - граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.