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В порту под Одессой грузовое судно врезалось в причал
16.10.2017 10:43

В порту под Одессой грузовое судно врезалось в причал  Фоторепортаж

Грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал в морском торговом порту "Южный" в Одесской области. Об этом сообщает Думская.

В порту подтвердили, что авария произошла в районе 7-го причала, однако ее последствия несущественные. На корпусе судна, длина которого составляет 300 метров, отчетливо видны следы столкновения.

Кроме того, сообщается, что инцидент не связан с разгрузкой второй партии угля из Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 23 сентября, в Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно. Капитан и штурман судна - граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Теги материала: Одесская область, порт, Южный, судно, столкновение, фото
Новости СМИ2
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