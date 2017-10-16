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Число погибших в результате теракта в Сомали продолжает расти
16.10.2017 09:58

Число погибших в результате теракта в Сомали продолжает расти

Количество людей, которые погибли в результате взрыва, произошедшего в столице Сомали городе Могадишо, увеличилось до 276 человек. Об этом сообщает глава Министерства информации страны Абдирахман Осман на своей странице в Twitter.

Еще 300 человек пострадали.

"Число жертв возросло до 276, еще около 300 человек получили ранения в результате варварского нападения группы террористов Аш-Шабаб", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, число погибших в результате взрыва заминированного грузовика в сомалийской столице Могадишо увеличилось до 231 человека.

Также напомним, что в субботу, 14 октября, в Сомали взорвали несколько автомобилей в разных районах столицы Могадишо, в результате чего погибло не менее 22 человека.

Теги материала: Сомали, теракт, взрыв, смерть
Новости СМИ2
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