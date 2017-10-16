В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода

MIGnews.com.ua

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, произошло на проспекте Победы в Киеве, пишет Эспрессо .

По полученным данным, авария произошла в воскресенье вечером, 15 сентября.

"Пешеход пытался перейти дорогу в запрещенном для этого месте. Водитель автомобиля Jeep Cherokee не смог избежать наезда. В результате мощного удара пешеход погиб на месте", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате удара тело пострадавшего отбросило на 100 метрах от места удара. Кроме того сообщается, что после столкновения внедорожник двигался еще около 50 метров.