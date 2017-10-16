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В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода
16.10.2017 09:55

В Киеве внедорожник насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, произошло на проспекте Победы в Киеве, пишет Эспрессо.

По полученным данным, авария произошла в воскресенье вечером, 15 сентября.

"Пешеход пытался перейти дорогу в запрещенном для этого месте. Водитель автомобиля Jeep Cherokee не смог избежать наезда. В результате мощного удара пешеход погиб на месте", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате удара тело пострадавшего отбросило на 100 метрах от места удара. Кроме того сообщается, что после столкновения внедорожник двигался еще около 50 метров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, водитель автомобиля марки Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину в Киеве.

Теги материала: Киев, ДТП, наезд, смерть
Новости СМИ2
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