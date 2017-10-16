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На нефтяной буровой платформе в США прогремел взрыв
16.10.2017 09:45

На нефтяной буровой платформе в США прогремел взрыв

Взрыв на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел вечером в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает The Times-Picayune со ссылкой на представителя управления полиции города Кеннер.

На место происшествия прибыли спасательные лодки.

Также заместитель главы администрации округа Джефферсон рассказал, что в результате происшествия пострадали семь человек. Пятерых из них госпитализировали в медицинский центр при университете, еще двоих - в больницу в Джефферсоне.

Кроме того, указано, что оператором нефтяной буровой платформы является компания Clovelly Oil.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети появилось видео, на котором запечатлены взрывы, произошедшие на химическом заводе Arkema в городе Кросби недалеко от Хьюстона.

Теги материала: США, нефть, взрыв, пострадавшие, видео, фото
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