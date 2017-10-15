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Количество жертв двойного теракта в Сомали возросло до 231 человека
15.10.2017 21:59

Количество жертв двойного теракта в Сомали возросло до 231 человека

Число погибших в результате взрыва заминированного грузовика в сомалийской столице Могадишо увеличилось до 231 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации правоохранительных структур Сомали, по состоянию на вечер воскресенья, 15 октября, погиб 231 человек, еще 275 человек пострадали, в настоящее время они находятся в медицинских учреждениях.

Помимо этого, представители полиции заявили, что большое количество пострадавших лиц скончались после того, как их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в сомалийской столице Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.

Теги материала: Сомали, Могадишо, взрыв, теракт, смерть, полиция
Новости СМИ2
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