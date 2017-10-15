Количество жертв двойного теракта в Сомали возросло до 231 человека

MIGnews.com.ua

Число погибших в результате взрыва заминированного грузовика в сомалийской столице Могадишо увеличилось до 231 человека. Об этом сообщает Associated Press .

Согласно информации правоохранительных структур Сомали, по состоянию на вечер воскресенья, 15 октября, погиб 231 человек, еще 275 человек пострадали, в настоящее время они находятся в медицинских учреждениях.

Помимо этого, представители полиции заявили, что большое количество пострадавших лиц скончались после того, как их госпитализировали в тяжелом состоянии.