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Полиция задержала двух россиян в зоне отчуждения
15.10.2017 20:59

Полиция задержала двух россиян в зоне отчуждения

Полицейские задержали три группы сталкеров на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления превентивной деятельности в Киевской области Национальной полиции Украины.

"Первую группу сталкеров, которая состояла из 4-х молодых людей, обнаружили в районе караула "Терехи". Вторую - в отселенном городе Припять. Туда в обход контрольно-перепускных пунктов проникли трое парней. Третью группу сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители выявили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых мужчин, среди них двое граждан России: 24-летний житель города Москва и 28-летний житель города Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов доставили нарушителей в местное отделение полиции и составили на них административные протоколы по ст.46-1 Кодекса Украины об административных правонарушений.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отдела "Иванков" Житомирского отряда при содействии сотрудников Нацполиции задержали трех молодых людей, которые пытались незаметно приникнуть в зону отчуждения и зону безусловного отселения.

Теги материала: Чернобыль, зона отчуждения, сталкеры, полиция, задержание
Новости СМИ2
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