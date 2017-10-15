В Словакии столкнулись грузовик и микроавтобус, есть жертвы

Микроавтобус и грузовик столкнулись в районе города Прьевидза в Словакии, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает DW.
Инцидент произошел в субботу, 14 октября, когда микроавтобус с женщинами, работавшими сиделками пожилых людей в Австрии, возвращались домой.
На месте аварии погибли шесть пассажирок и водитель микроавтобуса, еще одна женщина скончалась в медицинском учреждении в воскресенье, 15 октября. Водитель грузовика отделался легкими ранениями.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия. Скорее всего, один из водителей уснул за рулем.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, автомобиль ВАЗ 2108 разорвало на две части в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области в воскресенье, 15 октября.