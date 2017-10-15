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В Словакии столкнулись грузовик и микроавтобус, есть жертвы
15.10.2017 20:16

В Словакии столкнулись грузовик и микроавтобус, есть жертвы

Микроавтобус и грузовик столкнулись в районе города Прьевидза в Словакии, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, когда микроавтобус с женщинами, работавшими сиделками пожилых людей в Австрии, возвращались домой.

На месте аварии погибли шесть пассажирок и водитель микроавтобуса, еще одна женщина скончалась в медицинском учреждении в воскресенье, 15 октября. Водитель грузовика отделался легкими ранениями.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия. Скорее всего, один из водителей уснул за рулем.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, автомобиль ВАЗ 2108 разорвало на две части в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области в воскресенье, 15 октября.

Теги материала: Словакия, микроавтобус, грузовик, ДТП, смерть
Новости СМИ2
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