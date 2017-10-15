Штаб АТО: В результате боевых действий был ранен один военный

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили перемирие в воскресенье, 15 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На луганском направлении боевики два раза обстреляли позиции украинских военных около Трехизбенки из минометов калибра 82 мм. Используя миномет того же калибра и автоматический гранатомет, они открыли огонь по Новотошковскому. Опорные пункты в районе Новоалександровки попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский военнослужащий был ранен, сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.

На донецком направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Опытного и Зайцево из противотанковых гранатометов.

На приморском направлении боевики обстреляли опорные пункты недалеко от Водяного и Павлополя из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие четыре раза открывали ответный огонь из пехотного вооружения.