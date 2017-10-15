Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: В результате боевых действий был ранен один военный
15.10.2017 18:58

Штаб АТО: В результате боевых действий был ранен один военный

Представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили перемирие в воскресенье, 15 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На луганском направлении боевики два раза обстреляли позиции украинских военных около Трехизбенки из минометов калибра 82 мм. Используя миномет того же калибра и автоматический гранатомет, они открыли огонь по Новотошковскому. Опорные пункты в районе Новоалександровки попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский военнослужащий был ранен, сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.

На донецком направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Опытного и Зайцево из противотанковых гранатометов.

На приморском направлении боевики обстреляли опорные пункты недалеко от Водяного и Павлополя из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие четыре раза открывали ответный огонь из пехотного вооружения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за субботу, 14 октября, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушали перемирие, украинские военные 21 раз применили ответный огонь, потерь среди участников АТО нет.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, ранение, обстрел, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 23 раза, раненых нет
Важное
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 23 раза, раненых нет
Штаб АТО: С начало суток боевики 12 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: С начало суток боевики 12 раз нарушили перемирие
Штаб АТО: В результате боевых действий погиб один украинский военный
Важное
Штаб АТО: В результате боевых действий погиб один украинский военный
Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении
Важное
Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении
В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника
Важное
В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника
ОБСЕ: С начала года на Донбассе зафиксировано более 313 тысяч нарушений режима прекращения огня
Важное
ОБСЕ: С начала года на Донбассе зафиксировано более 313 тысяч нарушений режима прекращения огня

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017
Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
Эксклюзив  Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
15.10.2017
Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Эксклюзив  Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика