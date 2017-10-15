Штаб АТО: В результате боевых действий был ранен один военный

Представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили перемирие в воскресенье, 15 октября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На луганском направлении боевики два раза обстреляли позиции украинских военных около Трехизбенки из минометов калибра 82 мм. Используя миномет того же калибра и автоматический гранатомет, они открыли огонь по Новотошковскому. Опорные пункты в районе Новоалександровки попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате этого один украинский военнослужащий был ранен, сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.
На донецком направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Опытного и Зайцево из противотанковых гранатометов.
На приморском направлении боевики обстреляли опорные пункты недалеко от Водяного и Павлополя из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие четыре раза открывали ответный огонь из пехотного вооружения.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за субботу, 14 октября, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушали перемирие, украинские военные 21 раз применили ответный огонь, потерь среди участников АТО нет.