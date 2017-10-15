В России медведь сбежал из частного зоопарка и убил пенсионера

Мужчина в возрасте 84 лет погиб в результате нападения медведя в селе Семилуки в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Воронежской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, приблизительно в 10:00. На место прибыл наряд полиции, который применил табельное оружие, чтобы обезвредить животное.
Также сообщается, что владелец медведя в возрасте 49 лет был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Харьковской области сотрудник одного из зоопарков вследствие нападения обезьян получил травматическую ампутацию ушной раковины, а также нескольких пальцев рук.