В России медведь сбежал из частного зоопарка и убил пенсионера

MIGnews.com.ua

Мужчина в возрасте 84 лет погиб в результате нападения медведя в селе Семилуки в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, приблизительно в 10:00. На место прибыл наряд полиции, который применил табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

Также сообщается, что владелец медведя в возрасте 49 лет был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают обстоятельства происшествия.