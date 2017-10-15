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В России медведь сбежал из частного зоопарка и убил пенсионера
15.10.2017 18:01

В России медведь сбежал из частного зоопарка и убил пенсионера

Мужчина в возрасте 84 лет погиб в результате нападения медведя в селе Семилуки в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, приблизительно в 10:00. На место прибыл наряд полиции, который применил табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

Также сообщается, что владелец медведя в возрасте 49 лет был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Харьковской области сотрудник одного из зоопарков вследствие нападения обезьян получил травматическую ампутацию ушной раковины, а также нескольких пальцев рук.

Теги материала: медведь, животное, смерть, Россия
Новости СМИ2
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