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В Закарпатской области автомобиль разорвало пополам в результате ДТП
15.10.2017 16:31

В Закарпатской области автомобиль разорвало пополам в результате ДТП  Фоторепортаж

Автомобиль ВАЗ 2108 разорвало на две части в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Инцидент произошел приблизительно в 9:20.

"Нарушив правила дорожного движения, водитель "ВАЗа" допустил столкновение с автомобилем "Fiat". В результате транспортное средство виновника аварии разорвало пополам, а другое авто повисло на отбойнике. На момент ДТП в двух автомобилях находились три человека - водитель "ВАЗа" и водитель с пассажиром во второй машине. Госпитализирован и прооперирован водителя "ВАЗа". Его жизни ничего не угрожает. Травмы получили и пассажиры "Fiat", - сказала она.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства аварии. Уголовное дело по факту аварии пока не возбуждено.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около села Глубокое, сообщает Мukachevo.net.

Отмечается, что пострадал житель села Сусково в возрасте 23 лет, у него закрытый перелом голени.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, водитель автомобиля марки Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину в Киеве.

Теги материала: Закарпатье, ДТП, автомобиль, фото
Новости СМИ2
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