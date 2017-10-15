Аброськин: В Украине зафиксирован самый низкий показатель убийств за 10 лет

MIGnews.com.ua

Показатель количества совершенных убийств и покушений за девять месяцев этого года стал самым низким за последние десять лет в Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"За 9 месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что в 2017 году уровень раскрытия подобных правонарушений составил 88%, с учетом прошлых лет.