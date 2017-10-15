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Аброськин: В Украине зафиксирован самый низкий показатель убийств за 10 лет
15.10.2017 16:13

Аброськин: В Украине зафиксирован самый низкий показатель убийств за 10 лет

Показатель количества совершенных убийств и покушений за девять месяцев этого года стал самым низким за последние десять лет в Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"За 9 месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что в 2017 году уровень раскрытия подобных правонарушений составил 88%, с учетом прошлых лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве заявил, что количество нераскрытых убийств в Украине превысило десять тысяч.

Теги материала: Украина, убийство, покушение, Вячеслав Аброськин, показатель
Новости СМИ2
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