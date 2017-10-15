Число жертв теракта в Сомали увеличилось более чем в два раза

MIGnews.com.ua

Количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в сомалийской столице Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное правительство.

Инцидент произошел в оживленном районе города. Отмечается, что два человека погибли из-за второго взрыва в районе Мадина.

Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур. Кроме того, этот теракт назвали самым крупным в стране за последние 10 лет.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.