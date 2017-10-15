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Число жертв теракта в Сомали увеличилось более чем в два раза
15.10.2017 14:17

Число жертв теракта в Сомали увеличилось более чем в два раза

Количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в сомалийской столице Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное правительство.

Инцидент произошел в оживленном районе города. Отмечается, что два человека погибли из-за второго взрыва в районе Мадина.

Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур. Кроме того, этот теракт назвали самым крупным в стране за последние 10 лет.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в столице Сомали Могадишо от взрыва заминированного грузового автомобиля погибли, по меньшей мере, 40 человек, еще десятки человек ранены.

Теги материала: Сомали, теракт, смерть, взрыв
Новости СМИ2
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