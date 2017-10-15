В университете США произошла стрельба, есть раненые

MIGnews.com.ua

В США в кампусе Университета Вирджинии в городе Сент-Питерсберг произошла стрельба, которая привела к ранению по меньшей мере одного человека, сообщает пресс-служба полиции вуза в Twitter.

Правоохранители сообщают, что университетский кампус закрыт и просят граждан избегать его территорию. В другом твите полиция сообщает, что ведет мероприятия на территории кампуса и, как и раньше, просит воздержаться от его посещения. Также полиция пока не называет примет и имени подозреваемого.

"По меньшей мере один человек ранен в область таза и отправлен ​​в госпиталь. Его жизни ничто не угрожает. В кампус не допускаются автомобили, однако туда можно попасть пешком", - говорится в сообщении. Отмечено также, что стрельбе предшествовала драка.