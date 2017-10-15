Количество погибших в Сомали возросло до 40 человек

MIGnews.com.ua

В столице Сомали Могадишо от взрыва заминированного грузового автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, еще десятки человек ранены, передает Xinhua .

Известно, что взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в отель "Сафари" в центре города. Согласно сообщению полиции, еще два человека были ранены при взрыве второй бомбы в столичном районе Мадина.

Отмечается, что отель "Сафари" обрушился после взрыва, а под его развалинами остались люди. Пока неясно, кто несет ответственность за эти нападения.

Сообщается, что Могадишо часто становится объектом нападений со стороны связанной с "Аль-Каидой" джихадистской группировки "Аш-Шабаб", которая противостоит правительству.