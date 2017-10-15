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Количество погибших в Сомали возросло до 40 человек
15.10.2017 10:35

Количество погибших в Сомали возросло до 40 человек

В столице Сомали Могадишо от взрыва заминированного грузового автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, еще десятки человек ранены, передает Xinhua.

Известно, что взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в отель "Сафари" в центре города. Согласно сообщению полиции, еще два человека были ранены при взрыве второй бомбы в столичном районе Мадина.

Отмечается, что отель "Сафари" обрушился после взрыва, а под его развалинами остались люди. Пока неясно, кто несет ответственность за эти нападения.

Сообщается, что Могадишо часто становится объектом нападений со стороны связанной с "Аль-Каидой" джихадистской группировки "Аш-Шабаб", которая противостоит правительству.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Сомали взорвали несколько автомобилей в разных районах столицы Могадишо, в результате чего погибло не менее 22 человека.

Теги материала: Сомали, теракт, жертвы, Могадишо
Новости СМИ2
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