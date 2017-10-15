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Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 23 раза, раненых нет
15.10.2017 08:43

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 23 раза, раненых нет

За субботу, 14 октября, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушали перемирие, украинские военные 21 раз применили ответный огонь, потерь среди участников АТО нет, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

Известно, что враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Однако российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии, активизировавшись в основном на Приморском и Луганском направлениях. 

Вечером боевики дважды из пулеметов били по нашим укреплениям возле Крымского, а возле Лобачево применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении около 18 часов боевики открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного, из автоматического гранатомета обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.

На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй и дважды - на подступах к Зайцево.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие.

Теги материала: АТО, штаб, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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