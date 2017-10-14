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Во Львове женщина убила мужчину оконной рамой
14.10.2017 21:25

Во Львове женщина убила мужчину оконной рамой

Во Львове во время распития спиртных напитков женщина убила мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

По данным источника, сотрудники полиции в заброшенном доме нашли тело мужчины 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Тело было направлено на экспертизу.

Стоит отметить, в нежилом здании, компания из пяти человек распивала спиртные напитки. Между 34-летней местной жительницей и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине телесные повреждения фрагментом деревянной рамы окна. В результате нанесенных травм он скончался на месте.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Женщине срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве пассажир зарезал таксиста, чтобы угнать машину. По информации полицейских, на теле жертвы было не менее 20 ранений, нанесенных ножом.

Теги материала: полиция, тело, убийство, заброшенные места, спиртное
Новости СМИ2
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