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В Сомали произошел в двойной теракт: десятки погибших и раненых
14.10.2017 20:49

В Сомали произошел в двойной теракт: десятки погибших и раненых

В субботу, 14 октября, в Сомали взорвали несколько автомобилей в разных районах столицы Могадишо, в результате чего погибло не менее 22 человека, сообщает Укринформ.

По данным источника, первый взрыв на оживленном перекрестке в центре города привел к гибели 20 человек, десятки людей ранены.

"Мы знаем, что по меньшей мере 20 гражданских лиц погибли, а десятки других ранены. что Число погибших скорее всего возрастет.", - уточнил сотрудник полиции Абдуллахи Нур.

Кроме этого, через два часа в другой части города произошел второй взрыв, из-за которого погибли два человека.

Стоит отметить, что пока что ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дамаске в результате двойного теракта погибли 17 человек. Среди погибших из-за атаки на полицейский участок есть как гражданские лица, так и правоохранители.

Теги материала: теракт, Могадишо, Сомали, взрыв, жертвы
Новости СМИ2
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