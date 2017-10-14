В Сомали произошел в двойной теракт: десятки погибших и раненых

MIGnews.com.ua

В субботу, 14 октября, в Сомали взорвали несколько автомобилей в разных районах столицы Могадишо, в результате чего погибло не менее 22 человека, сообщает Укринформ .

По данным источника, первый взрыв на оживленном перекрестке в центре города привел к гибели 20 человек, десятки людей ранены.

"Мы знаем, что по меньшей мере 20 гражданских лиц погибли, а десятки других ранены. что Число погибших скорее всего возрастет.", - уточнил сотрудник полиции Абдуллахи Нур.

Кроме этого, через два часа в другой части города произошел второй взрыв, из-за которого погибли два человека.

Стоит отметить, что пока что ни одна боевая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.