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Штаб АТО: С начало суток боевики 12 раз нарушили перемирие
14.10.2017 20:19

Штаб АТО: С начало суток боевики 12 раз нарушили перемирие

В субботу, 14 октября, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным источника, боевики трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициях ВСУ неподалеку от Талаковки. Из того же оружия оккупанты вели огонь на подступах ко Гнутово. А противотанковый гранатомет пророссийские наемники применяли возле Павлополя.

На луганском направлении под огонь гранатометов боевиков дважды попали позиции украинской армии неподалеку от Новоалександровки и один раз - возле Попасной.

Кроме этого, на донецком направлении зафиксирован лишь один вражеский обстрел. Около 16 часов противник из пехотного вооружения обстрелял защитников Авдеевки.

Стоит отметить, что Силы АТО 10 раз открывали  ответный огонь и заставляли боевиков придерживаться режима тишины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко намерен передать армии новую партию оружия и техники в День защитника Украины.

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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