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В Бангладеш дикий слон затоптал четырех беженцев-рохинджа
14.10.2017 19:48

В Бангладеш дикий слон затоптал четырех беженцев-рохинджа

В субботу, 14 октября, в Бангладеш дикий слон затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, который находиться рядом с границей Бангладеш и Мьянмы, сообщает Newsone.

По данным источника, двое пострадавших умерли на месте, остальные скончались в больнице. 

Местные правоохранители, что жертвами стали женщина и трое несовершеннолетних.

Следует также отметить, что около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности. Стоит отметить, что местные власти препятствует доставке мусульманам гуманитарной помощи и обрекает их тем самым на голодную смерть.

Теги материала: слон, Бангладеш, беженцы
Новости СМИ2
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