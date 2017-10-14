В Бангладеш дикий слон затоптал четырех беженцев-рохинджа

MIGnews.com.ua

В субботу, 14 октября, в Бангладеш дикий слон затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, который находиться рядом с границей Бангладеш и Мьянмы, сообщает Newsone .

По данным источника, двое пострадавших умерли на месте, остальные скончались в больнице.

Местные правоохранители, что жертвами стали женщина и трое несовершеннолетних.

Следует также отметить, что около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.