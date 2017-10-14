В Бангладеш дикий слон затоптал четырех беженцев-рохинджа

В субботу, 14 октября, в Бангладеш дикий слон затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, который находиться рядом с границей Бангладеш и Мьянмы, сообщает Newsone.
По данным источника, двое пострадавших умерли на месте, остальные скончались в больнице.
Местные правоохранители, что жертвами стали женщина и трое несовершеннолетних.
Следует также отметить, что около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности. Стоит отметить, что местные власти препятствует доставке мусульманам гуманитарной помощи и обрекает их тем самым на голодную смерть.