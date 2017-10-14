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В Кении ученики устроили стрельбу в школе: есть жертвы и раненые
14.10.2017 19:24

В Кении ученики устроили стрельбу в школе: есть жертвы и раненые

В Кении вооруженные ученики устроили стрельбу в здании средней школы, в результате чего погибло шесть человек и еще 18 раненных, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, погибшими являются пятеро учеников, а также один охранник школы.

Кроме этого, злоумышленники изнасиловали двух девочек.

Стоит отметить, что одного из учеников отстранили от занятий после конфликта с одноклассником. Свидетели утверждают, что он угрожал сжечь школу, если его не восстановят. Исключенный ученик вернулся в школу с двумя "сообщниками" и устроил стрельбу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некоторое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые пришли на музыкальный фестиваль.

Теги материала: Кения, ученики, стрельба, школа, погибшие
Новости СМИ2
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