Разыскиваемого Интерполом иностранного журналиста задержали в Аэропорту "Борисполь"

MIGnews.com.ua

В субботу, 14 октября, в аэропорту "Борисполь" задержали журналиста из Азейбарждана, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщила исполнительная директор Института массовой информации и представительница от Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

По данным источника, задержанным является Фикрат Гусейнов, который сотрудничает с "Туран ТВ" и газетой "Азалдиг" .

"Судя по всему, Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре. Уточняем информацию", - уточнила Романюк.

Кроме этого, если подтвердится, что он был в базе Интерпола, то это будет уже второй случай, использования Интерпола с целью давления на неугодных журналистов.

"Первый случай, это узбекский журналист Нарзулло Охундженова, который сейчас находится в СИЗО, и которого Узбекистан обвинил в присвоении 2 тысяч у.е. (без всякого свидетеля и ни одного доказательства). Я думаю, что Интерполу надо как-то более ответственно относиться к проверке информации в своей базе. Мы будем говорить с международными организациями, чтобы серьезно подняли этот вопрос перед Интерполом, который превращается в механизм давления на журналистов", - добавила она.