Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Разыскиваемого Интерполом иностранного журналиста задержали в Аэропорту "Борисполь"
14.10.2017 18:17

Разыскиваемого Интерполом иностранного журналиста задержали в Аэропорту "Борисполь"

В субботу, 14 октября, в аэропорту "Борисполь" задержали журналиста из Азейбарждана, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщила исполнительная директор Института массовой информации и представительница от Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

По данным источника, задержанным является  Фикрат Гусейнов, который сотрудничает с "Туран ТВ" и газетой "Азалдиг" .

"Судя по всему, Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре. Уточняем информацию", - уточнила Романюк.

Кроме этого, если подтвердится, что он был в базе Интерпола, то это будет уже второй случай, использования Интерпола с целью давления на неугодных журналистов.

"Первый случай, это узбекский журналист Нарзулло Охундженова, который сейчас находится в СИЗО, и которого Узбекистан обвинил в присвоении 2 тысяч у.е. (без всякого свидетеля и ни одного доказательства). Я думаю, что Интерполу надо как-то более ответственно относиться к проверке информации в своей базе. Мы будем говорить с международными организациями, чтобы серьезно подняли этот вопрос перед Интерполом, который превращается в механизм давления на журналистов", - добавила она.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Интерпол разыскивает внука основателя Red Bull в связи со смертью полицейского.

Теги материала: Интерпол, задержание, журналист
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ: Военный Нацгвардии передавал спецслужбам России секретную информацию
Важное
СБУ: Военный Нацгвардии передавал спецслужбам России секретную информацию
В Киеве задержали мужчину с гранатой
Важное
В Киеве задержали мужчину с гранатой
Нападение на автобус в Херсонской области: полицейские разоблачили злоумышленников
Важное
Нападение на автобус в Херсонской области: полицейские разоблачили злоумышленников
В Москве задержали 18 человек из-за поддержки Алексея Навального
Важное
В Москве задержали 18 человек из-за поддержки Алексея Навального
Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами
Важное
Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами  Фоторепортаж
В Киеве правоохранители изъяли гранаты у парня в метро
Важное
В Киеве правоохранители изъяли гранаты у парня в метро

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Фесенко сообщил, когда Украина сможет вступить в НАТО
Эксклюзив  Фесенко сообщил, когда Украина сможет вступить в НАТО
14.10.2017
Шкиряк сообщил о возможных провокациях на День защитника Украины
Эксклюзив  Шкиряк сообщил о возможных провокациях на День защитника Украины
14.10.2017
Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины
Эксклюзив  Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины  Видеорепортаж
14.10.2017
Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины
Эксклюзив  Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины  Видеорепортаж
13.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика