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Пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до 36 человек
14.10.2017 15:52

Пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до 36 человек

По состоянию на субботу, 14 октября, в американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, погибло 36 человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, пламя уничтожило не менее 5,7 тысяч домов и сооружений.

Стоит отметить, что около 90 тыс. местных жителей были эвакуированы. На данный момент есть 17 очагов возгорания, в тушении принимают участие более 9 тысяч пожарных из разныхдесятка американских штатов, Канады и Австралии.

Кроме этого, продолжаются поиски примерно 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Калифорнии в результате масштабных пожаров погиб 31 человек и более 900 человек пропали без вести.

Теги материала: Калифорния, погибшие, лесные пожары, пожарная часть
Новости СМИ2
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