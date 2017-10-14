Пожары в Калифорнии: количество погибших возросло до 36 человек

По состоянию на субботу, 14 октября, в американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, погибло 36 человек, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, пламя уничтожило не менее 5,7 тысяч домов и сооружений.
Стоит отметить, что около 90 тыс. местных жителей были эвакуированы. На данный момент есть 17 очагов возгорания, в тушении принимают участие более 9 тысяч пожарных из разныхдесятка американских штатов, Канады и Австралии.
Кроме этого, продолжаются поиски примерно 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Калифорнии в результате масштабных пожаров погиб 31 человек и более 900 человек пропали без вести.