В Кот-д’Ивуаре самолет потерпел крушение: есть жертвы

В субботу, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение, упав в море возле международного аэропорта Абиджан, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что в результате падения погибло не менее четырех человек. Количество жертв может возрасти.
Кроме этого, после падения самолет распался на несколько частей, которые позже прибились к пляжу. Именно в этих обломках и нашли тела четырех погибших.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля. По данным источника, вертолет принадлежал частному лицу из летной школы, которая находится на территории аэродрома. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стали технические проблемы.