В Кот-д’Ивуаре самолет потерпел крушение: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В субботу, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение, упав в море возле международного аэропорта Абиджан, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что в результате падения погибло не менее четырех человек. Количество жертв может возрасти.

Кроме этого, после падения самолет распался на несколько частей, которые позже прибились к пляжу. Именно в этих обломках и нашли тела четырех погибших.