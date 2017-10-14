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В Кот-д’Ивуаре самолет потерпел крушение: есть жертвы
14.10.2017 15:34

В Кот-д’Ивуаре самолет потерпел крушение: есть жертвы

В субботу, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение, упав в море возле международного аэропорта Абиджан, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что в результате падения погибло не менее четырех человек. Количество жертв может возрасти.

Кроме этого, после падения самолет распался на несколько частей, которые позже прибились к пляжу. Именно в этих обломках и нашли тела четырех погибших.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, авария с участием вертолета, в результате которой пострадали три человека, произошла в бельгийском городе Тампля. По данным источника, вертолет принадлежал частному лицу из летной школы, которая находится на территории аэродрома. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стали технические проблемы.

Теги материала: Кот-д'Ивуар, самолет, крушение
Новости СМИ2
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