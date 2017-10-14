Вандалы облили краской памятник воинам УПА в Харькове

Неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА, который находится в парке "Молодежный " в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Отмечается, что никто из местных жителей не обращался в полицию с заявлением по данному факту.
В настоящее время информацию зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений. Также решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Кроме того, сотрудники полиции устанавливают лица, которые причастны к преступлению.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 6 октября, уроженцу Севастополя Юрию Чеканову, разрушившему памятную доску героям Небесной сотни в центре столицы Украины, суд избрал меру пресечения.