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В Киеве пьяный мужчина сбил женщину и уснул
14.10.2017 14:37

В Киеве пьяный мужчина сбил женщину и уснул  Фоторепортаж

Водитель автомобиля марки Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Калнишевского. Отмечается, что в настоящее время мужчина спит в салоне своей машины.

Пока детали дорожно-транспортного происшествия неизвестны. На месте работают сотрудники патрульной полиции, ожидают скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, водитель автомобиля марки Ford Escort не смог справиться с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево в Кировоградской области. В результате аварии погибли два человека, еще трое были ранены. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из искореженного автомобиля тела двух погибших и пострадавшую женщину.

Теги материала: Киев, ДТП, автомобиль, фото
Новости СМИ2
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