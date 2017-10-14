В Киеве пьяный мужчина сбил женщину и уснул

Водитель автомобиля марки Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент произошел на улице Калнишевского. Отмечается, что в настоящее время мужчина спит в салоне своей машины.
Пока детали дорожно-транспортного происшествия неизвестны. На месте работают сотрудники патрульной полиции, ожидают скорую помощь и следственно-оперативную группу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, водитель автомобиля марки Ford Escort не смог справиться с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево в Кировоградской области. В результате аварии погибли два человека, еще трое были ранены. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из искореженного автомобиля тела двух погибших и пострадавшую женщину.