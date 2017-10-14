В Киеве пьяный мужчина сбил женщину и уснул

MIGnews.com.ua

Водитель автомобиля марки Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Калнишевского. Отмечается, что в настоящее время мужчина спит в салоне своей машины.

Пока детали дорожно-транспортного происшествия неизвестны. На месте работают сотрудники патрульной полиции, ожидают скорую помощь и следственно-оперативную группу.