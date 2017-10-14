В Кировоградской области автомобиль врезался в дерево, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Водитель автомобиля марки Ford Escort не смог справиться с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в пятницу, 13 октября, приблизительно в 21:27 неподалеку от села Шевченково.

Также сообщается, что в результате аварии погибли два человека, еще трое были ранены.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из искореженного автомобиля тела двух погибших и пострадавшую женщину.