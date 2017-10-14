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Штаб АТО: В результате боевых действий погиб один украинский военный
14.10.2017 08:15

Штаб АТО: В результате боевых действий погиб один украинский военный

Представители незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 13 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики вечером в течение часа обстреливали позиции украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ночью они открывали огонь по опорным пунктам возле Майорска и Песок из пулеметов, около Зайцево - из БМП.

На луганском направлении российско-оккупационные войска в конце суток два раза обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины в районе Новоалександровки из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов. Украинские военнослужащие жестко ответили противнику. В результате боевых действий один военный получил ранение приблизительно в 18:00. Также боевики открывали огонь по опорным пунктам недалеко от Крымского из минометов калибра 82 мм, возле Станицы Луганской и Валуйского - противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Широкино, Гнутово и Водяного из легкого пехотного вооружения.

Военные Вооруженных сил Украины 14 раз открывали ответный огонь, заставляя противника соблюдать режим тишины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в зоне конфликта на Донбассе девять раз по состоянию на 18:00 пятницы, 13 октября.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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