Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении

MIGnews.com.ua

Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в зоне конфликта на Донбассе девять раз по состоянию на 18:00 пятницы, 13 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным штаба, боевики несколько активизировались на приморском направлении: "Четыре из девяти обстрелов были зафиксированы в районе Мариуполя".

"Боевики утром два раза применяли автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в Водяном. Это же оружие противник использовал при обстреле Широкино. В Марьинке били из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, стреляли из пехотного вооружения в районе Крымского и Новоалександровки.

"На донецком направлении боевики применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в Песках и Опытном, - говорится в сообщении. - Силы АТО во время четырех обстрелов открывали огонь, тем самым заставляя врага прекратить провокации".

Стоит отметить, что в результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет.