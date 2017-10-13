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Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении
13.10.2017 18:57

Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении

Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в зоне конфликта на Донбассе девять раз по состоянию на 18:00 пятницы, 13 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным штаба, боевики несколько активизировались на приморском направлении: "Четыре из девяти обстрелов были зафиксированы в районе Мариуполя".

"Боевики утром два раза применяли автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в Водяном. Это же оружие противник использовал при обстреле Широкино. В Марьинке били из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, стреляли из пехотного вооружения в районе Крымского и Новоалександровки.

"На донецком направлении боевики применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в Песках и Опытном, - говорится в сообщении. - Силы АТО во время четырех обстрелов открывали огонь, тем самым заставляя врага прекратить провокации".

Стоит отметить, что в результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что военнослужащий Краматорского пограничного отряда был ранен на контро-пропускном посту в Марьинке Донецкой области.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрелы, боевики
Новости СМИ2
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