Украинцев предупредили о надвигающейся волне кибератак

MIGnews.com.ua

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации предупредила жителей Украины о возможных кибератаках на информационные ресурсы, которые ожидаются на протяжении 13-17 октября текущего года, передает РБК-Украина .

"Существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня", - рассказали в пресс-службе команды реагирования.

Помимо этого, представители государственной службы попросили владельцев украинских информационно-телекоммуникационных систем, а также иных информационных ресурсов, обычных интернет-пользователей следовать требованиям безопасности в кибер-сфере.