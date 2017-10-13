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Украинцев предупредили о надвигающейся волне кибератак
13.10.2017 18:54

Украинцев предупредили о надвигающейся волне кибератак

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации предупредила жителей Украины о возможных кибератаках на информационные ресурсы, которые ожидаются на протяжении 13-17 октября текущего года, передает РБК-Украина

 "Существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня", - рассказали в пресс-службе команды реагирования.

Помимо этого, представители государственной службы попросили владельцев украинских информационно-телекоммуникационных систем, а также иных информационных ресурсов, обычных интернет-пользователей следовать требованиям безопасности в кибер-сфере.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Служба безопасности Украины предупреждает о новой масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании.  

Теги материала: вирус, атака, кибератака, опасность, предупреждение, Украина
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