В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника

MIGnews.com.ua

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда был ранен на контро-пропускном посту в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, украинский военных получил огнестрельное ранение от снайпера боевиков - пуля попала бойцу в плечо.

Стоит отметить, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу в Курахово. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проинформировали штаб АТО и представителей ОБСЕ.