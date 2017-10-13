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В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника
13.10.2017 15:53

В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда был ранен на контро-пропускном посту в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, украинский военных получил огнестрельное ранение от снайпера боевиков - пуля попала бойцу в плечо.

Стоит отметить, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу в Курахово. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проинформировали штаб АТО и представителей ОБСЕ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели Спемиссии зафиксировали 313 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины с начала текущего года.

Теги материала: Госпогранслужба, Марьинка, ранение
Новости СМИ2
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