В Марьинке снайпер боевиков ранил пограничника

Военнослужащий Краматорского пограничного отряда был ранен на контро-пропускном посту в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
По полученным данным, украинский военных получил огнестрельное ранение от снайпера боевиков - пуля попала бойцу в плечо.
Стоит отметить, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу в Курахово. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту проинформировали штаб АТО и представителей ОБСЕ.
Как сообщал MIGnews.com.ua, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели Спемиссии зафиксировали 313 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины с начала текущего года.