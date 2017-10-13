В помещении Совета ЕС в Бельгии 20 человек отравились испарением

MIGnews.com.ua

На территории здания Совета Европейского союза в Европейском квартале Брюсселя около 20 человек пострадали от отравления токсичными испарениями газа, пишет Европейская правда , ссылаясь на информацию местного телеканала RTL.

"На кухне в результате неправильного сочетания продуктов выделились токсичные испарения. Отравились от 15 до 20 человек", - сообщил журналистам пресс-офицер пожарного департамента Брюсселя Пьер Мейс.

По информации издания, у отравившихся людей воспалились глаза и началась рвота. Пятеро пострадавших были госпитализированы в местную клинику. Вследствие инцидента в помещении ввели план чрезвычайной ситуации. К зданию прибыли несколько бригад службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

"Сейчас ситуация находится под контролем", - отметили представители пожарного департамента Брюсселя.