Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В помещении Совета ЕС в Бельгии 20 человек отравились испарением
13.10.2017 15:26

В помещении Совета ЕС в Бельгии 20 человек отравились испарением

На территории здания Совета Европейского союза в Европейском квартале Брюсселя около 20 человек пострадали от отравления токсичными испарениями газа, пишет Европейская правда, ссылаясь на информацию местного телеканала RTL.

"На кухне в результате неправильного сочетания продуктов выделились токсичные испарения. Отравились от 15 до 20 человек", - сообщил журналистам пресс-офицер пожарного департамента Брюсселя Пьер Мейс.

По информации издания, у отравившихся людей воспалились глаза и началась рвота. Пятеро пострадавших были госпитализированы в местную клинику. Вследствие инцидента в помещении ввели план чрезвычайной ситуации. К зданию прибыли несколько бригад службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

"Сейчас ситуация находится под контролем", - отметили представители пожарного департамента Брюсселя.

Как сообщал MIGnews.com.ua, восемь детей попали в больницу в результате отравления в одном из столичных детских садов.  Во время проверки у воспитателя группы и четверых детей обнаружили Salmonella enteridis группы D.

Теги материала: отравление, Совет ЕС, европейский Союз, лечение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве восемь детей оказались в больнице из-за отравления в детсаду
Важное
В Киеве восемь детей оказались в больнице из-за отравления в детсаду
Во Львовской области от отравления грибами умерли два человека
Важное
Во Львовской области от отравления грибами умерли два человека
Во Львовской области шесть человек отравились грибами
Важное
Во Львовской области шесть человек отравились грибами
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших продолжает расти
Важное
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших продолжает расти
В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек
Важное
В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек
Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой
Важное
Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
Эксклюзив  Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
13.10.2017
Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика