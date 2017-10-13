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В Мелитополе у пенсионера изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен
13.10.2017 15:05

В Мелитополе у пенсионера изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у пожилого мужчины в Мелитополе Запорожской области пять килограммов марихуаны и кусты конопли. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Запорожской области.

"12 октября сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУ НП Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск в Мелитополе по месту жительства гражданина 1955 года ррождения. Правоохранители обнаружили и изъяли: наркотическое вещество в виде "шишек" в высушенном состоянии общим весом 5 кг (наркотическое средство "марихуана") и три куста наркосодержащих растений отборочного рода "конопля" с признаками культивации и полива (наркосырье)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что полицейские направили на экспертизу все изъятые наркотические вещества. Стоимость наркотиков оценивается в 400 тысяч гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Киева арсенал боеприпасов и наркотики.

Теги материала: Мелитополь, наркотики, Национальная полиция, экспертиза
Новости СМИ2
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