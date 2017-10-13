Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
ОБСЕ: С начала года на Донбассе зафиксировано более 313 тысяч нарушений режима прекращения огня
13.10.2017 14:22

ОБСЕ: С начала года на Донбассе зафиксировано более 313 тысяч нарушений режима прекращения огня

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали  313 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины с начала текущего года. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала 313 322 случаев нарушения режима прекращения огня. 26 тысяч из них были вызваны применением тяжелого вооружения, которое должно быть отведено", - отметил Хуг.

При этом он подчеркнул, что за последние девять месяцев наблюдатели Спецмиссии зафиксировали 3,5 тысяч единиц вооружения, размещенного с нарушениями линии отвода.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что представители незаконных вооруженных формирований препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины.

Теги материала: ОБСЕ, Донбасс, АТО, режим прекращения огня, нарушения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении
Важное
Штаб АТО: Боевики активизировались на приморском направлении
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины
Штаб АТО: За день на Донбассе девять обстрелов и один раненый
Важное
Штаб АТО: За день на Донбассе девять обстрелов и один раненый
В Донецкой области столкнулись автомобили ОБСЕ и ВСУ
Важное
В Донецкой области столкнулись автомобили ОБСЕ и ВСУ
СЦКК: Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Важное
СЦКК: Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили перемирие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
Эксклюзив  Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
13.10.2017
Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика