ОБСЕ: С начала года на Донбассе зафиксировано более 313 тысяч нарушений режима прекращения огня

MIGnews.com.ua

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 313 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины с начала текущего года. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет РБК-Украина .

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала 313 322 случаев нарушения режима прекращения огня. 26 тысяч из них были вызваны применением тяжелого вооружения, которое должно быть отведено", - отметил Хуг.

При этом он подчеркнул, что за последние девять месяцев наблюдатели Спецмиссии зафиксировали 3,5 тысяч единиц вооружения, размещенного с нарушениями линии отвода.