Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На территории КНДР произошло землетрясение
13.10.2017 14:00

На территории КНДР произошло землетрясение

В пятницу, 13 октября, на территории КНДР произошло землетрясение магнитудой в 2,7 балла по шкале Рихтера, сообщает УНН.

Стоит отметить, что метеорологическая администрация Кореи зафиксировала толчки магнитудой 2,7 на глубине около 3 км в Северной провинции Хамген.

По данным источника, подобные толчки могут вызвать опасения относительно новых ядерных испытаний КНДР, но члены метеорологического центра Южной Кореи утверждают, что они скорее всего имели естественный характер.

По мнению специалистов, шесть ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей могут привести к радиоактивному загрязнению и извержению вулкана, а также деформации коры земли в этом регионе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 баллов по шкале Рихтера, зафиксировали у берегов островов Тонго в Тихом океане.

Теги материала: КНДР, землетрясение, магнитуда
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном
Важное
В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Важное
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
В Китае зафиксировано мощное землетрясение
Важное
В Китае зафиксировано мощное землетрясение
Число жертв землетрясения в Мексике снова возросло
Важное
Число жертв землетрясения в Мексике снова возросло
В Мексике зафиксировали новое мощное землетрясение
Важное
В Мексике зафиксировали новое мощное землетрясение
В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва
Важное
В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика