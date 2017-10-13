На территории КНДР произошло землетрясение

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, на территории КНДР произошло землетрясение магнитудой в 2,7 балла по шкале Рихтера, сообщает УНН .

Стоит отметить, что метеорологическая администрация Кореи зафиксировала толчки магнитудой 2,7 на глубине около 3 км в Северной провинции Хамген.

По данным источника, подобные толчки могут вызвать опасения относительно новых ядерных испытаний КНДР, но члены метеорологического центра Южной Кореи утверждают, что они скорее всего имели естественный характер.

По мнению специалистов, шесть ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей могут привести к радиоактивному загрязнению и извержению вулкана, а также деформации коры земли в этом регионе.