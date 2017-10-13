Нелепая смерть россиянки в Доминикане: к инциденту может быть причастна украинка

MIGnews.com.ua

В Доминиканской Республике погибла туристка из Российской Федерации, которая полуобнаженная на скорости вылезла из окна автомобиля и ударилась об дорожный знак головой, сообщает Апостроф .

По данным источника, после удара девушку доставили в больницу Санта-Доминго, однако врачи не смогли ее спасти. При себе у погибшей был только паспорт. Туристку из России звали Наталья Бородина, ей было 37 лет.

Кроме этого, девушкой, которая сняла на видео смертельный удар россиянки, оказалась украинка Наталья Марьянчик. Она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.