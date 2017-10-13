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Нелепая смерть россиянки в Доминикане: к инциденту может быть причастна украинка
13.10.2017 13:35

Нелепая смерть россиянки в Доминикане: к инциденту может быть причастна украинка  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Доминиканской Республике погибла туристка из Российской Федерации, которая полуобнаженная на скорости вылезла из окна автомобиля и ударилась об дорожный знак головой, сообщает Апостроф.

По данным источника, после удара девушку доставили в больницу Санта-Доминго, однако врачи не смогли ее спасти. При себе у погибшей был только паспорт. Туристку из России звали Наталья Бородина, ей было 37 лет.

Кроме этого, девушкой, которая сняла на видео смертельный удар россиянки, оказалась украинка Наталья Марьянчик. Она окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии и переехала на постоянное место жительства в Доминикану.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Турции персонал одного из отелей избил отдыхавших там граждан России. В результате столкновения одна из россиянок осталась с разбитым носом, а ее парню проломили битой голову.

Теги материала: ДТП, украинка, Доминикана, смерть, автомобиль, туристы, россияне
Новости СМИ2
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