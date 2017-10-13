Количество жертв пожаров в Калифорнии значительно возросло

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии погибло не менее 31 человека и около 900 считаются пропавшими без вести, сообщает Корреспондент .

По данным местной полиции, некоторые люди сгорели во время сна, не заметив, как начал гореть их дом, а у некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание.

Кроме этого, из-за сильного ветра из строя вышли сотовые вышки, поэтому местные власти не могли оперативно предупредить людей об опасности.

Стоит отметить, что такое количество жертв пожаров в Калифорнии является наибольшим в новейшей истории. До этого самым смертоносным пожаром в Калифорнии считался пожар в парке Гриффит в Лос-Анджелесе в 1933 году, когда погибли 29 человек.