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В Сирии взорвались заминированные автомобили: погибли десятки беженцев
13.10.2017 09:56

В Сирии взорвались заминированные автомобили: погибли десятки беженцев

В Сирии подорвали три начиненных взрывчаткой автомобиля недалеко от группы беженцев, в результате чего погибло не менее 50 человек, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака.

По даным источника, сейчас известно о гибели не менее 50 человек, Также есть информация о большом количестве пострадавших беженцев, в том числе женщин и детей.

Кроме этого, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дамаске в результате двойного теракта погибли 17 человек. Среди погибших из-за атаки на полицейский участок есть как гражданские лица, так и правоохранители.

Теги материала: Сирия, теракт, заминирование, жертвы
Новости СМИ2
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