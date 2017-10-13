В Сирии взорвались заминированные автомобили: погибли десятки беженцев

MIGnews.com.ua

В Сирии подорвали три начиненных взрывчаткой автомобиля недалеко от группы беженцев, в результате чего погибло не менее 50 человек, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака.

По даным источника, сейчас известно о гибели не менее 50 человек, Также есть информация о большом количестве пострадавших беженцев, в том числе женщин и детей.

Кроме этого, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".