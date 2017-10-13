В Сирии взорвались заминированные автомобили: погибли десятки беженцев

В Сирии подорвали три начиненных взрывчаткой автомобиля недалеко от группы беженцев, в результате чего погибло не менее 50 человек, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что взрывы произошли в населенном пункте Абу Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака.
По даным источника, сейчас известно о гибели не менее 50 человек, Также есть информация о большом количестве пострадавших беженцев, в том числе женщин и детей.
Кроме этого, ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дамаске в результате двойного теракта погибли 17 человек. Среди погибших из-за атаки на полицейский участок есть как гражданские лица, так и правоохранители.