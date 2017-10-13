В Швеции неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

В пятницу, 13 октября, в центре шведского города Троллеборг неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате чего были ранены четыре человека, сообщает The Telegraph.
Стоит отметить, что четверо пострадавших машинами скорой помощи были оперативно госпитализированы с огнестрельными ранениями.
По предварительным данным информации, все раненые - мужчины. Подробностей о их состоянии пока не нет.
Кроме этого, район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь.
Полиция Троллеборга пока что не квалифицировала стрельбу как теракт.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые пришли на музыкальный фестиваль.