Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Швеции неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие
13.10.2017 08:59

В Швеции неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

В пятницу, 13 октября, в центре шведского города Троллеборг неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате чего были ранены четыре человека, сообщает The Telegraph.

Стоит отметить, что четверо пострадавших машинами скорой помощи были оперативно госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным информации, все раненые - мужчины. Подробностей о их состоянии пока не нет.

Кроме этого, район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь.

Полиция Троллеборга пока что не квалифицировала стрельбу как теракт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые пришли на музыкальный фестиваль.

Теги материала: стрельба, Швеция, раненые
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве посреди дня обстреляли мужчину, чтобы украсть $1 тысячу
Важное
В Киеве посреди дня обстреляли мужчину, чтобы украсть $1 тысячу  Фоторепортаж
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве
Важное
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве  Фоторепортаж
В Киеве мужчина выстрелил в женщину из-за мнимой насмешки
Важное
В Киеве мужчина выстрелил в женщину из-за мнимой насмешки
В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль, есть пострадавшие
Важное
В Херсоне неизвестные расстреляли автомобиль, есть пострадавшие
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Важное
В Мексике неизвестные застрелили Сталина
Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика