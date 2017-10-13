В Швеции неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, в центре шведского города Троллеборг неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате чего были ранены четыре человека, сообщает The Telegraph .

Стоит отметить, что четверо пострадавших машинами скорой помощи были оперативно госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным информации, все раненые - мужчины. Подробностей о их состоянии пока не нет.

Кроме этого, район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь.

Полиция Троллеборга пока что не квалифицировала стрельбу как теракт.